06 июля 2023, 12:58
Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия в СВО
Лукашенко: применение ядерного оружия в СВО возможно только при агрессии со стороны НАТО
Ядерное оружие не применят в ходе проводимой на Украине специальной операции, такой сценарий возможен исключительно в случае прямой агрессии НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привел ТАСС.
«Ядерное оружие не применят в ходе спецоперации, такое возможно только при агрессии со стороны НАТО. Вот если альянс попытается вторгнуться на территорию России или Белоруссии — тогда руки станут развязаны», — заявил белорусский лидер.
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Также Лукашенко отметил, что Белоруссия получила достаточное количество ядерных боеголовок, чтобы дать отпор любому внешнему врагу.
«Мы с помощью ядерного оружия никого атаковать не собираемся, оно предназначено для целей обороны. Но в случае агрессии против нас удар станет мгновенным, цели уже определены», — добавил он.
Ранее президент республики заявлял, что завоз боеголовок в Белоруссию стал его инициативой.
Ядерное оружие
Белоруссия
Александр Лукашенко
Специальная военная операция РФ на Украине
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