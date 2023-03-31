Мир 31 марта 2023, 15:24 Лукашенко озвучил условие для сохранения Европы Президент Белоруссии Лукашенко: Европа может сохраниться лишь при объединении с Россией РИА «Новости»

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Европа может сохраниться только при условии объединения с Россией. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к народу и парламенту.

«Европа может сохраниться только с нами, прежде всего, с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится», — подчеркнул глава республики.

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Он заявил, что политика Евросоюза на сегодняшний день полностью подчинена США. Но ни дружественный Китай, ни Соединенные Штаты не смогут справиться с Россией и Европой, если станут единым полюсом.

Кроме того, он назвал Brexit началом разрушения Европы. По словам Лукашенко, это понимали экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Они видели, но лапки кверху подняли, растопырились, развалились и лежат. Ничего не смогли сделать. Европа начала разрушаться. И начала это разрушение Америка», — заметил белорусский лидер.

Во время выступления президент республики предупредил о том, что страны Запада готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны.