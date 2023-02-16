Мир 16 февраля 2023, 13:34 Лукашенко назвал темы переговоров с Путиным на встрече 17 февраля Президент Белоруссии Лукашенко обсудит с Путиным вопросы обороны и экономики 17 февраля РИА «Новости»

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Вопросы экономического, военного и политического характера намерен поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко в ближайшую пятницу, 17 февраля. Как сообщило БелТА, с таким заявлением президент республики выступил на встрече с журналистами.

Лукашенко подчеркнул, что все предстоящие темы, которые он поднимет в ходе переговоров с Путиным, важны для заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

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«Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются», — добавил белорусский лидер.

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Заседание Высшего государственного совета пройдет предстоящей весной, после февральской сессии Совета министров Союзного государства. На заседании высшего органа власти лидеры двух стран подпишут новые документы о сотрудничестве и интеграции, а также подведут итоги по уже заключенным договоренностям.