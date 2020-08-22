Лукашенко назвал ситуацию в Белоруссии «трамплином перед броском на Россию»

«Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом [России Владимиром] Путиным», — сказал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он добавил, что на западных подступах к России «давят и травят», и подчеркнул, что они сошлись с Путиным в этом мнении.

21 августа Лукашенко прибыл в Гродно и сделал ряд серьезных заявлений. Он пригрозил закрыть бастующие предприятия, обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране и пообещал «самые жесткие меры по защите территориальной целостности республики».

В Белоруссии начались массовые протесты после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.