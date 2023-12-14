Важное 14 декабря 2023, 11:21 Лукашенко назвал Россию главным звеном для всего постсоветского пространства Лукашенко заявил, что Россия является цементом для постсоветского пространства Kremlin Pool/via Global Look Press

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В настоящее время Россия превратилась в цементирующее звено для всего постсоветского пространства. Об этом на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Для всего постсоветского пространства Россия как никогда сегодня является цементирующим звеном», — сказал он.

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Белорусский лидер выразил мнение, что одной из главных задач разведывательного сообщества НАТО является дезинтеграция пространства бывшего СССР. По его мнению, эффективность внешней разведки по добыванию прогнозной, актуальной и достоверной информации приобретает особое значение.

«Главное здесь не допустить сценариев, которые наши оппоненты пытаются навязать. Они хотят натравить нас друг на друга, вбить клин в многовековые отношения», — добавил президент республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад запланировал разорвать единство Белоруссии и России.