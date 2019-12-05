Лукашенко назвал россиян «братьями»

Белорусский лидер подчеркнул, что добрые соседские отношения между двумя странами проверенны временем.

«Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья», — сказал Лукашенко.

Об этом белорусский президент сказал, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов, написала «Газета.ru».

Он также заметил, что сейчас к отношениям между Россией и Белоруссией приковано самое пристальное внимание. И интерес этот выходит далеко за пределы самих государств.