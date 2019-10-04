Лукашенко назвал регионы Украины российскими. Видео
Белорусский лидер Александр Лукашенко извинился за оговорку, допущенную во время выступления на II Форуме регионов Белоруссии и Украины. Он назвал регионы Украины российскими, передает РИА «Новости».
«Вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они помогли нам быстрее подойти к…» — цитирует Лукашенко ИА RNS.
Владимир Зеленский поправил белорусского коллегу, на что Лукашенко пошутил: «Я уже испугался, думал, я Владимир Владимирович сказал». Обмен репликами рассмешил людей, присутствовавших в зале. Президент Белоруссии принес извинения за допущенную оговорку и продолжил свое выступление.
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По данным информагентства, II Форум регионов Белоруссии и Украины проходит в Житомире с третьего по четвертое октября. Лидеры обеих стран в ходе встречи обсудили перспективы сотрудничества, а также затронули региональную и международную повестки дня.