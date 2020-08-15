Лукашенко назвал протесты угрозой Союзному государству. И запланировал связаться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал заседание, на котором завел речь об иностранном вмешательстве, которое, как он считает, спровоцировало демонстрации по всей стране.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Белоруссии», — заявил он.

По мнению президента Белоруссии, происходящее в стране может отразиться на Союзном государстве. Лукашенко подчеркнул, что если «белорусы не выдержат, покатится эта волна туда».

По словам Лукашенко, люди, которые режиссируют протесты в Белоруссии, работают профессионально, используя «постановочные кадры, фейки». Он также прокомментировал информацию СМИ о доме, который якобы нашли в его собственности в России. Лукашенко предложил журналистам «забрать его», если нашли. И подчеркнул, что не имеет собственности, кроме «резиденции официальной», где он «живет в деревне».

«Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись в минувшие выходные. В пятницу ЦИК страны огласил результаты голосования. Согласно им, главой республики стал Александр Лукашенко. Кандидат набрал 80% голосов, оставив позади своего главного конкурента — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Она набрала около 10%. Белорусы возмутились результатами голосования и вышли на улицы разных городов страны.