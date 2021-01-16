Лукашенко назвал причину затянувшихся протестов

Протесты после выборов президента Белоруссии затянулись из-за закрытых границ, в том числе с Россией. Обстановку накаляли несколько тысяч человек, которые работали в РФ, но вернулись в республику из-за пандемии коронавируса и не смогли попасть обратно.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде — она разместила отрывок в своем Telegram-канале.

Лукашенко заявил, что в этот раз в стране не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми выборами. Он подчеркнул, что перевороты машин, сжигание автомобилей ГАИ происходят после каждых выборов. В пример глава республики привел 2010 год: тогда оппозиционеры штурмовали Дом правительства. Единственное отличие — протесты растянулись во времени и идут дольше, чем тогда.

«Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда „выдавили“, они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала [тому, что] во времени растянулись эти протесты», — пояснил Лукашенко.

Глава республики добавил, что в последнее время протестующие только создавали видимость большого количества людей. На самом деле они ходили по 10–12 тысяч, а на фотографиях позиционировали так, словно вышло 200 тысяч участников.