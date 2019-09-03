Лукашенко назвал причину закрытия границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за большого потока оружия. Президент страны Александр Лукашенко на конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске заявил, что если оружие попадет в руки обычных людей или националистов — «жди терроризма».

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«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — приводит РИА «Новости» слова белорусского лидера.

Госпогранкомитет Белоруссии в течение 2018 года изъял более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия на границе с Украиной.

Тогда Лукашенко поручил усилить охрану южных рубежей и сообщил о возможном увеличении числа пограничников.