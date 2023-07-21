Мир 21 июля 2023, 08:19 Лукашенко назвал причину ухудшения отношений Белоруссии и Бельгии Лукашенко: недальновидная политика ЕС — причина ухудшения отношений Белоруссии и Бельгии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белоруссия и Бельгия долгие годы активно расширяли сотрудничество, особенно по торгово-экономическому и гуманитарному направлениям, однако сегодня отношения стран переживают не лучший период, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, такое положение дел связано с недальновидной политикой Европейского союза.

Оценку белорусско-бельгийского диалога Лукашенко дал в поздравлении, которое адресовал народу Бельгии по случаю Национального праздника этой страны.

Реклама

Политик отметил, что белорусы, как и бельгийцы, на протяжении веков отстаивали право жить в независимом государстве. Последние десятилетия, по его оценке, обе страны наращивали взаимодействие, что вносило вклад в развитие обоих народов.

«К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза в отношении Белоруссии отношения между нами сейчас переживают не лучший период», — подчеркнул Лукашенко.

Президент республики подчеркнул, путь к установлению мира на европейском континенте лежит в скорейшем отказе от политики конфронтации и совместном поиске путей урегулирования противоречий

Белоруссия готова углублять партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией по всем направлениям, заключил он.