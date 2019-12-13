Лукашенко назвал причину своей бессонницы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов заявил, что не может спать по ночам после докладов министров.

«С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь», — приводит слова Лукашенко официальный сайт главы Белоруссии. Он сравнил свою работу с профессией врача. Настроение работников сферы здравоохранения, по его мнению, напрямую зависит от того, что происходит в стенах больницы. Лукашенко отметил, что врачам сначала могут «поклониться в пояс», а потом обругать.

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Глава Белоруссии отметил, что сейчас перед национальной медициной стоит задача увеличить продолжительность и повысить качество жизни людей. Он особо отметил успехи белорусского здравоохранения в разработке эффективных методов профилактики, диагностики и лечения.

Лукашенко подчеркнул, что модернизация системы медицинского образования в стране проходит успешно, распорядился и дальше обеспечивать врачей жильем и констатировал стабильную ситуацию с оттоком медработников.