Лукашенко назвал причину развития ракетного производства в Белоруссии

В Белоруссии реализуется госпрограмма развития ракетного производства на 2017–2020 годы. Лукашенко посещает опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Минском районе.

Президент республики заявил, что производство ракет необходимо, чтобы в случае международных вооруженных конфликтов не пожинать «горькие плоды».

«Мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого „интереса“ со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать», — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что стратегическая задача Белоруссии в сфере обороны, в случае военной агрессии со стороны, — «нанести неприемлемый урон противнику».