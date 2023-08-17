Мир 17 августа 2023, 20:18 Лукашенко назвал причину приказа Путина об отводе войск от Киева Лукашенко: Путин не хотел больших жертв во время отвода войск от Киева РИА «Новости»

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Возможности украинских войск защитить Киев после подхода российской армии оказались минимальными. Чтобы не допустить больших жертв, президент России Владимир Путин отдал приказ об отводе. Об этом в интервью журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он пояснил, что получил такое объяснение от самого президента России.

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«Я говорю, чтобы конфликт закончился, естественно, надо взять столицу. Он — мне: „Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не совершал никакого подвига, о котором после хвастался, потому что сам в этот момент находился в подвале, а командование ВСУ прекрасно понимало, чем все это может закончиться.

Российские войска вошли в пригороды украинской столицы после нескольких дней проведения специальной военной операции. Группировка оставила свои позиции после очередного раунда переговоров между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле.

Приказ об уходе армии из Киевской области дал президент России Владимир Путин в качестве жеста доброй воли.