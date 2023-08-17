17 августа 2023, 20:18
Лукашенко назвал причину приказа Путина об отводе войск от Киева
Лукашенко: Путин не хотел больших жертв во время отвода войск от Киева
Возможности украинских войск защитить Киев после подхода российской армии оказались минимальными. Чтобы не допустить больших жертв, президент России Владимир Путин отдал приказ об отводе. Об этом в интервью журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он пояснил, что получил такое объяснение от самого президента России.
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«Я говорю, чтобы конфликт закончился, естественно, надо взять столицу. Он — мне: „Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не совершал никакого подвига, о котором после хвастался, потому что сам в этот момент находился в подвале, а командование ВСУ прекрасно понимало, чем все это может закончиться.
Российские войска вошли в пригороды украинской столицы после нескольких дней проведения специальной военной операции. Группировка оставила свои позиции после очередного раунда переговоров между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле.
Приказ об уходе армии из Киевской области дал президент России Владимир Путин в качестве жеста доброй воли.
Александр Лукашенко
Россия
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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