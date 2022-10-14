Лукашенко назвал Польшу провокатором в применении ядерного оружия | 360°

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Лукашенко назвал Польшу провокатором в применении ядерного оружия

Лукашенко обвинил Польшу в провокациях США применить ядерное оружие

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Польша провоцирует США на применение ядерного оружия. Но вестись на поводу у европейских политиков американцам не нужно. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко телекомпании NBC.

«Главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия <...> Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку», — сказал Лукашенко.

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Он порекомендовал американцам не «плясать под дудку обезумевших [польских] политиков». Президент республики считает, что ядерное оружие должно находиться на складах — там, где оно и лежит.

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По его словам, если оно «двинется», тогда начнется цепная реакция.

Лукашенко заверил, что с российской стороны нет необходимости применять его против Украины. Белорусский президент добавил, что власти России никогда не ставили перед собой цель использовать ядерное оружие, однако пересекать определенные красные линии не стоит.

Ядерное оружие

Александр Лукашенко

Польша

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