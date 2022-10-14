Лукашенко назвал Польшу провокатором в применении ядерного оружия | 360°

Мир 14 октября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лукашенко назвал Польшу провокатором в применении ядерного оружия Лукашенко обвинил Польшу в провокациях США применить ядерное оружие РИА Новости

Читать 360tv в

Польша провоцирует США на применение ядерного оружия. Но вестись на поводу у европейских политиков американцам не нужно. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко телекомпании NBC.

«Главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия <...> Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку», — сказал Лукашенко.

Реклама

Он порекомендовал американцам не «плясать под дудку обезумевших [польских] политиков». Президент республики считает, что ядерное оружие должно находиться на складах — там, где оно и лежит.

Реклама

По его словам, если оно «двинется», тогда начнется цепная реакция.

Лукашенко заверил, что с российской стороны нет необходимости применять его против Украины. Белорусский президент добавил, что власти России никогда не ставили перед собой цель использовать ядерное оружие, однако пересекать определенные красные линии не стоит.

0 0 0 0 0 0