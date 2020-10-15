Лукашенко назвал ответственных за усложнение ситуации в Белоруссии

Все внутриполитические события, которые происходят сейчас в Белоруссии, — это результат влияния внешних сил. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

«Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что прогнозировал сложившуюся в республике ситуацию, однако заранее никакой информации по возможным событиям после президентских выборов не получал, пишет РИА ФАН. Он считает — «западные партнеры переборщили в отношении Белоруссии».

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов президента 9 августа. Тогда в ЦИК сообщили, что Лукашенко одержал победу с результатом 80,1% голосов, тогда как его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. Несогласные с итогами голосования вышли на улицу. Протесты на стихают уже третий месяц.