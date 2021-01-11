Лукашенко назвал обстановку в Белоруссии демократически «нормальной»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Он сравнил происходящее в стране с событиями на Западе и в США.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Его слова процитировал ТАСС.

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью», — подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что его хотят обвинить в том, что «он защищает страну и людей». При этом глава республики подчеркнул, что его именно для этого и избрали жители — он «обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства». Эти действия могут не нравиться кому-то на Западе, однако это их предпочтения.

Протесты в Белоруссии начались сразу после выборов президента республики 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, а оппозиционерка Светлана Тихановская получила 10,12% голосов. Она не признала результаты голосования — штаб заявил, что она набрала более 50%. Не признало результаты также руководство США и ряда стран Европы — из-за этого, а также жестокости силовиков Белоруссии по отношении к протестующим, Запад ввел против республики ряд санкций.