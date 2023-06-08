Мир 08 июня 2023, 10:20 Лукашенко назвал милитаризацию Украины примером растраты Западом триллионов долларов Лукашенко: украинский конфликт — пример траты Западом триллионов на милитаризацию РИА «Новости»

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Украинский конфликт стал примером того, как западные элиты выбрасывают деньги на милитаризацию и разорение государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что речь идет о триллионах долларов, сообщил ТАСС.

Лидер Белоруссии выразил уверенность, что сейчас необходимо остановить конфликт на Украине, а не искать его причину. Но вместе с тем сейчас очевидно, кому была нужна эта ситуация, заметил он.

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«Запад зацепился за Украину, чтобы подмять Россию», — подчеркнул Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Отдельно политик обратил внимание на сообщения о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, все это — большая дезинформация.

«Никакого „контрнаступа“ нет», — выразил уверенность президент Белоруссии.