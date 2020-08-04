Лукашенко назвал лидеров оппозиционного штаба «несчастными девчонками»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народу и в своей речи упомянул Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову. Он назвал их «несчастными девчонками».

В обращении к белорусскому народу Лукашенко затронул тему выборов, которые сейчас проходят в стране. В частности, он упомянул Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало и Марию Колесникову. После того, как троих кандидатов — Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Тихановскую — не зарегистрировали, штабы решили объединить усилия.

Лукашенко считает девушек «несчастными», потому что они «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

«Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит», — пояснил Лукашенко. Он добавил, что «целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

По словам Лукашенко, власти «проиграли битву в интернете». Но государство никогда не выиграет битву, потому что она «желтая».

«Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится», — пояснил Лукашенко. Также в своей речи президент попросил оппозицию не мешать спасать страну.