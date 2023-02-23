Мир 23 февраля 2023, 17:46 Лукашенко назвал конфликт на Украине неизбежным Президент Белоруссии Лукашенко: российская спецоперация была неизбежна РИА «Новости»

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Конфликт на Украине был неизбежен, заявил в интервью китайским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Россия упредила более тяжелые последствия, начав спецоперацию, сообщило БелТА.

Лукашенко подчеркнул — он согласен со словам президента Владимира Путина о том, что первопричины конфликта на Украине лежат не в России. Белорусский лидер напомнил об издевательствах над русскоязычным населением, что поддерживали западные государства. Глава государства отметил, что ни Китай, ни США не позволили бы издеваться над своими соотечественниками.

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«Если бы Россия не упредила [эту агрессию] со стороны Украины <…> да и всего Запада с территории Украины, последствия были бы более тяжелыми», — заявил Александр Лукашенко.

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Если хоть один солдат с Украины придет убивать белорусов, страна будет готова присоединиться к России, отметил Александр Лукашенко. По его словам, украинские власти получат жесточайший ответ в случае проявления агрессии, сообщило издание «Ридус».

Миру стоит прислушаться к позиции Китая по украинскому кризису, отметил белорусский президент. Осознание подхода КНР к вопросу может приблизить наступление мира, добавил он.