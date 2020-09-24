Лукашенко назвал инаугурацию президента внутренним делом страны

Инаугурация Александра Лукашенко не понравилась Западу. Президент Белоруссии заметил, что не должен был никого предупреждать. Церемонию он назвал внутренним делом страны.

Упреки со стороны некоторых государств по поводу «тайной» инаугурации Лукашенко прокомментировал на встрече с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином. Слова президента привело агентство БелТА.

«По вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии. <…> По-моему, по законам Белоруссии мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что приглашенных на инаугурацию оказалось около двух тысяч человек — и это вместе с военными.

«В тайне это сохранить практически невозможно», — заметил президент в пику заявлениям о «тайной» инаугурации.

Александр Лукашенко произнес слова присяги 23 сентября. Церемония состоялась во Дворце независимости в Минске, после чего он вступил в должность главы государства. Легитимным президентом его не признали США, Украина и Канада.