Лукашенко назвал инаугурацию президента внутренним делом страны
Упреки со стороны некоторых государств по поводу «тайной» инаугурации Лукашенко прокомментировал на встрече с послом Китая в Белоруссии Цуй Цимином. Слова президента привело агентство БелТА.
«По вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии. <…> По-моему, по законам Белоруссии мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что приглашенных на инаугурацию оказалось около двух тысяч человек — и это вместе с военными.
«В тайне это сохранить практически невозможно», — заметил президент в пику заявлениям о «тайной» инаугурации.
Александр Лукашенко произнес слова присяги 23 сентября. Церемония состоялась во Дворце независимости в Минске, после чего он вступил в должность главы государства. Легитимным президентом его не признали США, Украина и Канада.