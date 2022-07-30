Лукашенко назвал имя возможного преемника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена своих возможных преемников и рассказал, как проходит отбор кандидатур. Видеоинтервью с главой республики опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Это должны быть крепкие, профессиональные и понимающие ребята, чтобы самому не было стыдно», — отметил Лукашенко.

Среди потенциальных кандидатов на должность президента Белоруссии он указал нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого и главу Минского облисполкома Александра Турчина.

Лукашенко заявил, что поиск преемника — большая проблема. Также он отметил, что уже не сможет вмешаться в деятельность будущего главы республики.

Текущий лидер Белоруссии рассуждал о своем преемнике во время визита на современный молочно-товарный комплекс в Слуцке. С этого места начался «вояж» Лукашенко по регионам республики.