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    30 июля 2022, 15:37

    Лукашенко назвал имя возможного преемника

    Лукашенко назвал посла Белоруссии в России Крутого своим возможным преемником

    Александр Иванов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена своих возможных преемников и рассказал, как проходит отбор кандидатур. Видеоинтервью с главой республики опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    «Это должны быть крепкие, профессиональные и понимающие ребята, чтобы самому не было стыдно», — отметил Лукашенко.

    Среди потенциальных кандидатов на должность президента Белоруссии он указал нового посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого и главу Минского облисполкома Александра Турчина.

    Лукашенко заявил, что поиск преемника — большая проблема. Также он отметил, что уже не сможет вмешаться в деятельность будущего главы республики.

    Текущий лидер Белоруссии рассуждал о своем преемнике во время визита на современный молочно-товарный комплекс в Слуцке. С этого места начался «вояж» Лукашенко по регионам республики.