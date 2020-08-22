Лукашенко назвал имя нового губернатора Гродненской области

До этого Караник возглавлял Минздрав. Глава республики прибыл в Гродненскую область 22 августа. Там он посетил военный полигон Гожский, встретился с руководством силового блока, а после — с депутатами областного совета. Именно во время беседы с последними Лукашенко предложил соответствующую кандидатуру на должность губернатора. Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.

«Мною принято решение о направлении к вам вашего человека — Владимира Степановича Караника», — заявил президент.

Лукашенко назвал «большой потерей» для себя назначение Караника губернатором.

«Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили», — пояснил он.

Караник сменил на посту Владимира Кравцова, который руководил областью с 2013-го.

Караник окончил Гродненский государственный медицинский институт, кандидат медицинских наук. С 1996 по 2011 год он работал на различных должностях в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова. В 2011–2019 годах занимал пост главврача Минского городского клинического онкодиспансера. А с 11 июня 2019-го Караник возглавлял Министерство здравоохранения Белоруссии.

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно военные расскажут Лукашенко о планах комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, писала «Политика Сегодня». Президент познакомится с районом сосредоточения 52-го танкового батальона, побывает в пункте управления ракетного и реактивного дивизионов, а также в пункте постоянной дислокации механизированной бригады.