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    07 мая 2021, 14:36

    Лукашенко назвал имена политиков, с которыми готов предстать перед «демократическим» судом

    Наза Салех Захи

    Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что не против оказаться перед «демократическим» судом. Однако при условии, что перед ним предстанут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

    Таким образом Лукашенко отреагировал на подачу на него заявления в немецкую прокуратуру, сообщил «Sputnik Беларусь».

    «Эммануэль Макрон первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель вторые… „Желтые жилеты“ — не надо объяснять? Десятки людей застрелили, выбили глаза резиновыми пулями, отравили слезоточивым газом… Вот давайте по очереди и меня туда. И пусть этот демократический суд всех нас судит», — заявил Лукашенко.

    По его словам, они не видят бревно у себя в глазу, зато «у нас тут что-то нашли». Президент Белоруссии подчеркнул, что уж точно не немцам судить белорусов. Политик вспомнил то, что «натворили в середине прошлого века» жители Германии. Он назвал их «обезумевшими мерзавцами».

    Ранее в газете Der Tagesspiegel появилась информация о том, что в Генпрокуратуру немецкого Карлсруэ обратились четыре адвоката из Берлина по просьбе 10 белорусов. Они обвинили силовиков во главе с Лукашенко «в преступлениях против человечности». Адвокаты уточнили, что у них есть более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из клиентов этих юристов уехали из республики и сейчас живут в Германии.

    Массовые протесты произошли в Белоруссии в августе прошлого года — после подведения итогов голосования на выборах президента. По официальным данным, победил Лукашенко. Однако это вызвало негативную реакцию у части общества. В стране начались беспорядки.