Лукашенко назвал имена политиков, с которыми готов предстать перед «демократическим» судом

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что не против оказаться перед «демократическим» судом. Однако при условии, что перед ним предстанут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

Таким образом Лукашенко отреагировал на подачу на него заявления в немецкую прокуратуру, сообщил «Sputnik Беларусь».

«Эммануэль Макрон первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель вторые… „Желтые жилеты“ — не надо объяснять? Десятки людей застрелили, выбили глаза резиновыми пулями, отравили слезоточивым газом… Вот давайте по очереди и меня туда. И пусть этот демократический суд всех нас судит», — заявил Лукашенко.

По его словам, они не видят бревно у себя в глазу, зато «у нас тут что-то нашли». Президент Белоруссии подчеркнул, что уж точно не немцам судить белорусов. Политик вспомнил то, что «натворили в середине прошлого века» жители Германии. Он назвал их «обезумевшими мерзавцами».

Ранее в газете Der Tagesspiegel появилась информация о том, что в Генпрокуратуру немецкого Карлсруэ обратились четыре адвоката из Берлина по просьбе 10 белорусов. Они обвинили силовиков во главе с Лукашенко «в преступлениях против человечности». Адвокаты уточнили, что у них есть более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из клиентов этих юристов уехали из республики и сейчас живут в Германии.

Массовые протесты произошли в Белоруссии в августе прошлого года — после подведения итогов голосования на выборах президента. По официальным данным, победил Лукашенко. Однако это вызвало негативную реакцию у части общества. В стране начались беспорядки.