Лукашенко назвал «хорошим пиаром» претензии к белорусской песне на Евровидении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение Европейского вещательного союза в отношении песни группы «Галасы ЗМеста» лишь добавило белорусским участникам авторитета. Он подчеркнул, что страна без проблем сделает другую песню для конкурса.

Об этом белорусский лидер заявил во время участия в спортивном празднике «Минская лыжня». Его слова процитировало БелТА.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — сказал Лукашенко.

«Газета.ru» напомнила, что организаторы Евровидения ранее заявили, что белорусская группа не может участвовать в конкурсе с выбранной песней. Там объяснили, что трек «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Речь идет о песне «Я научу тебя», в которой звучат такие слова:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему.

Ранее лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков отметил, что Белоруссия может сама отказаться от участия в конкурсе после требований о замене песни.