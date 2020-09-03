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    03 сентября 2020, 13:48

    Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель об отравлении Навального

    Александра Ломейко

    Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального назвали фальшивкой. Белорусский президент Александр Лукашенко готов предоставить этому доказательства.
    Лукашенко назвал фальсификацией заявление Меркель об отравлении Навального

    Глава республики рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехваченном разговоре Варшавы и Берлина. Речь в нем шла о Навальном, сообщило РИА «Новости».

    Лукашенко заявил, что слова Меркель об отравлении мужчины — фальсификация. Как уточнил Telegram-канал агентства, белорусский лидер пообещал предоставить пленку с записанной беседой.

    Немецкие власти накануне огласили результаты токсикологической экспертизы, которую проводили в лаборатории бундесвера. Она якобы показала, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

    Замглавы парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что в причастность российских властей к произошедшему с Алексеем Навальным не верит.

    Алексею Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву 20 августа. Борт совершил экстренную посадку в Омске. Навальный впал в кому. Через два дня с разрешения омских медиков его перевезли на лечение в Берлин.

    Новости SMI.FM