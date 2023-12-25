Мир 25 декабря 2023, 20:20 Лукашенко назвал дурью слова Борреля о нападении России на НАТО Лукашенко: Боррель дурной человек и не имеет отношения к политике РИА «Новости»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель не имеет никакого отношения к политике, если считает, что Россия планирует после завершения конфликта на Украине якобы напасть на НАТО. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, его слова процитировало БелТА.

Белорусскому лидеру задали вопрос, как он расценивает слова Борреля относительно якобы «нападения» России на НАТО после окончания конфликта на Украине.

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«Это дурь. Это человек дурной просто. Он к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться», — заявил Лукашенко.

Миру необходимо урегулировать ситуацию на Украине, отметил глава Белоруссии и добавил, что сейчас для этого благоприятные условия.

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский понял, что политическое урегулирование является единственным выходом. Если киевские власти им не воспользуются, то «будет крах».