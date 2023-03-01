01 марта 2023, 11:22
Лукашенко назвал диалог с Китаем приоритетом внешней политики Белоруссии
Лукашенко: развитие связей с КНР — приоритет внешней политики Белоруссии
Белоруссия намерена расширять контакты с КНР, это остается приоритетом во внешней политике страны. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщило БелТА.
«Благодаря совместным усилиям понятие „всестороннее стратегическое партнерство“ приобрело особое значение в отношениях между Белоруссией и КНР», — подчеркнул Лукашенко.
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Он обратил внимание, что страны укрепляют конструктивный политический диалог, работают над расширением региональных связей, а также развивают сотрудничество в сфере экономики.
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Президент Белоруссии выразил уверенность, что государства продолжат двигаться дальше в одном направлении.
«Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства», — заключил он.
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