Лукашенко назвал британцев авторами информационной провокации в Буче

События в Буче были провокацией, которую организовали британцы, прибывшие из Львова, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью иностранному изданию. Его слова процитировали в БелТА.

Англичане специально приехали в Бучу с Западной Украины. Лукашенко обратился к Западу с просьбой прекратить лгать и не апеллировать к Буче как к достоверному факту.

«Мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях <...> прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство», — заявил Лукашенко.

В России продолжают разоблачать фейки, которые после Бучи стали появляться в большом количестве. В конце апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с заявлением, что украинская сторона врет насчет ситуации в районе «Азовстали». При этом Россия ежедневно эвакуирует по гумкоридорам десятки мирных жителей с территории комбината и вокруг него.