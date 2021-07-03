Лукашенко назвал безумцами тех, кто хочет забыть о Великой Победе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что людей хотят заставить забыть о Победе в Великой Отечественной войне. Глава республики заявил об этом, выступая у мемориального комплекса «Курган Славы» по случаю Дня независимости, сообщил SB.by.

Лукашенко отметил, что хотя некоторые страны гордятся своими природными богатствами, нет ничего более ценного, чем Победа в ВОВ.

«Нашу историю хотят переписать. Нашу Великую Победу у нас хотят отнять», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что каждый третий белорус заплатил за Победу своей жизнью.

«Тот, кто хочет забыть эту Победу, — они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять», — заявил он.

Вместе с тем Лукашенко признал ошибкой своего поколения то, что сущность великого подвига во спасение многих жизней не сумели правильно преподнести людям за границей.

Преступления нацистов против белорусского народа Лукашенко сравнил с холокостом. По его словам, евреи смогли доказать это, и теперь перед ними преклоняется весь мир.

«А мы такие толерантные, такие добрые, никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели», — заключил он.

Ранее Лукашенко рассказал о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с Литвой.