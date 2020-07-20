Лукашенко назначил посла в США впервые за 12 лет

Замглавы МИД Белоруссии Олега Кравченко назначили на должность посла страны в США. Решение о назначении принял президент Александр Лукашенко.

«Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», — сообщило информационное агентство БелТА.

Начиная с января 2017 года Кравченко работал заместителем главы внешнеполитического ведомства. Перед этим был временным поверенным в делах республики в США. Должность первого замглавы МИД Белоруссии теперь займет посол в Италии Александр Гурьянов.

Дапкюнас станет не только послом в США, но и послом в Словении, а также постоянным представителем Белоруссии при международных организациях в Вене и при ОБСЕ. Кроме того, Лукашенко назначил бывшего министра промышленности Павла Утюпина послом в Казахстане. Послом страны в Великобритании станет бывший министр финансов Максим Ермолович.

США и Белоруссия отозвали своих послов в 2008 году. После этого посольства стали возглавлять временные поверенные. В феврале 2020 года Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. Тогда стороны договорились обменяться послами после 12-летнего перерыва.