    03 марта 2020, 12:48

    Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра Белоруссии

    Артур Блянихов

    Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил Юрия Назарова на пост заместителя премьер-министра республики. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный портал президента Белоруссии.

    Лукашенко заметил, что ключевым и важнейшим направлением для экономики Белоруссии является нефтехимический комплекс. Именно Назарову предстоит курировать этот сектор.

    «Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — указал глава государства.