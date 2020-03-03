Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил Юрия Назарова на пост заместителя премьер-министра республики. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный портал президента Белоруссии.
Лукашенко заметил, что ключевым и важнейшим направлением для экономики Белоруссии является нефтехимический комплекс. Именно Назарову предстоит курировать этот сектор.
«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — указал глава государства.