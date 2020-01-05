Лукашенко назначил нового министра экономики Белоруссии

Ранее пост министра экономики Белоруссии занимал Дмитрий Крутой. Когда его назначили первым замом премьер-министра, его должность оказалась вакантной. Претендентов было несколько.

«В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях — кандидатура Александра Червякова», — заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко.

Александр Лукашенко отметил, что министр экономики должен уметь видеть ситуацию с альтернативной точки зрения. Он подчеркнул: вперед много работы, так как предстоит по-новому организовать работу министерства. Под хорошей организацией белорусский лидер понимает серьезный анализ происходящих процессов, авторитетное экспертное мнение и качественные проекты нормативных актов.