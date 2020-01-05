Лукашенко назначил нового министра экономики Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко повысил в должности первого заместителя главы министерства экономики Александра Червякова. Теперь он новый министр. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.
Ранее пост министра экономики Белоруссии занимал Дмитрий Крутой. Когда его назначили первым замом премьер-министра, его должность оказалась вакантной. Претендентов было несколько.
«В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях — кандидатура Александра Червякова», — заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко.
Александр Лукашенко отметил, что министр экономики должен уметь видеть ситуацию с альтернативной точки зрения. Он подчеркнул: вперед много работы, так как предстоит по-новому организовать работу министерства. Под хорошей организацией белорусский лидер понимает серьезный анализ происходящих процессов, авторитетное экспертное мнение и качественные проекты нормативных актов.