Лукашенко назначил новое правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым назначил членов правительства страны. Однако его еще требуется согласовать с нижней палатой парламента.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По данным издания, должность премьера снова займет Роман Головченко. В документе отмечается, что эти назначения потребуют согласования нижней палаты парламента.

3 июня Лукашенко своим указом отправил белорусское правительство в отставку. Он посчитал, что такой шаг покажет избирателям, кто займется решением их проблем после голосования.

Политологи отметили, что такое решение носит скорее «демонстративный жест», чтобы «взбодрить белорусское общество перед выборами".