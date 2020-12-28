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    28 декабря 2020, 11:02

    Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

    Анастасия Калинина

    Белорусский президент Александр Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания. Его планируют провести 11–12 февраля.
    Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

    Об этом лидер Белоруссии заявил в понедельник на совещании по подготовке VI Всебелорусского народного собрания, передает БелТА. В начале декабря Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию. В будущем это собрание может контролировать главные направления развития Белоруссии.

    Народное собрание проходит в Минске каждые пять лет с 1996 года. В мероприятии принимают участие члены правительства, руководители и работники предприятий, деятели науки и культуры.

    На прошлой неделе США объявили новые санкции против Белоруссии. Под ограничительные меры попал замглавы МВД Геннадий Казакевич, а также ЦИК, ГУВД и ОМОН. США начали вводить санкции после оглашения результатов президентский выборов, которые прошли в августе. Более того, победа Лукашенко привела к массовым волнениям в стране. До сих пор в Минске и других городах собираются протестующие, несмотря на задержания.