Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания. Его планируют провести 11–12 февраля.

Об этом лидер Белоруссии заявил в понедельник на совещании по подготовке VI Всебелорусского народного собрания, передает БелТА. В начале декабря Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию. В будущем это собрание может контролировать главные направления развития Белоруссии.

Народное собрание проходит в Минске каждые пять лет с 1996 года. В мероприятии принимают участие члены правительства, руководители и работники предприятий, деятели науки и культуры.

На прошлой неделе США объявили новые санкции против Белоруссии. Под ограничительные меры попал замглавы МВД Геннадий Казакевич, а также ЦИК, ГУВД и ОМОН. США начали вводить санкции после оглашения результатов президентский выборов, которые прошли в августе. Более того, победа Лукашенко привела к массовым волнениям в стране. До сих пор в Минске и других городах собираются протестующие, несмотря на задержания.