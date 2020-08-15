Лукашенко насторожила «цепь неравнодушных» от Вильнюса до Киева

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии президент республики Александр Лукашенко высказался об идее выстроить «ланцуг» (цепь неравнодушных). Он заявил, что даже обсуждал ее с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил канал «Беларусь 1», он поручил Минобороны, МВД, КГБ и генпрокурору «категорически не допустить подобных действий». Лукашенко посетовал — «мало им неравнодушных на проспекте в Минске», теперь от Вильнюса до Киева хотят собрать более 300 тысяч человек.

Александр Лукашенко подчеркнул, что «уже проходил это» после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона. В своеобразную «санитарную зону» должны были войти страны Балтии, Белоруссия и Украина

«Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии», — добавил глава государства.

На этом же совещании Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен развертыванием учений НАТО в соседних странах, в Литве и Польше. Он отказался спокойно наблюдать за «наращиванием вооруженного компонента».