Мир 28 мая 2023, 14:29 Лукашенко нашел выход для переживающих за ядерное оружие Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал тем, кто «переживает», вступить в союз с Россией и Белоруссией и «будет ядерное оружие на всех». Такое заявление глава республики сделал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

«Если кто-то переживает, <…> в союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко.

Реклама

Президент Белоруссии усомнился, что его коллега — лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев — испытывает по этому поводу какое-либо волнение.

«Но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана <…> были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что развивать военное сотрудничество Россию и Белоруссию вынудило враждебное окружение.