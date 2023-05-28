28 мая 2023, 14:29
Лукашенко нашел выход для переживающих за ядерное оружие
Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал тем, кто «переживает», вступить в союз с Россией и Белоруссией и «будет ядерное оружие на всех». Такое заявление глава республики сделал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
«Если кто-то переживает, <…> в союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко.
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Президент Белоруссии усомнился, что его коллега — лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев — испытывает по этому поводу какое-либо волнение.
«Но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана <…> были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что развивать военное сотрудничество Россию и Белоруссию вынудило враждебное окружение.
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