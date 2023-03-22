Мир 22 марта 2023, 15:25 Лукашенко напомнил о страшных последствиях в случае применения ядерного оружия со стороны ВСУ Лукашенко: мир ждут страшные последствия, если ВСУ применят против РФ ядерное оружие Сайт президента Украины

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Ответ представителей России на возможное применение боеприпасов с обедненным ураном для удара по российским позициям со стороны ВСУ будет страшным. Такое мнение выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление во время посещения мемориального комплекса «Хатынь». Визит приурочили ко 80-й годовщине уничтожения фашистскими карателями белорусской деревни и ее жителей.

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«Как только эти боеприпасы взорвутся на позиции войск России, вы увидите — ответ будет страшный», — сказал Лукашенко.

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По его словам, такой шаг со стороны ВСУ и их соратников станет ужасным уроком для всего мира.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия получит от России боеприпасы с настоящим, а не обедненным ураном. Он отметил, что в арсенале РФ есть такие снаряды. По его словам, представители России пойдут на такой шаг, если Запад пойдет на эскалацию конфликта. При этом Лукашенко призвал уйти от безумства.

Также Лукашенко предположил, что в конечном итоге ВСУ не получат от Великобритании оружие с обедненным ураном.