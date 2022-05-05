Лукашенко напомнил, что Россия не собирается оккупировать Украину

Президент России Владимир Путин никогда не планировал оккупировать Украину. Не намерен он этого делать и теперь. Об этом в интервью Associated Press заявил белорусский руководитель Александр Лукашенко.

«Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Владимир Путин назвал это специальной военной операцией, не объявлял войны. Потому что перед ним и военными не стояла цель оккупировать Украину и поставить на колени», — заявил Лукашенко.

По его словам, еще после присоединения Крыма Путину предлагали «пройти до Приднестровья и забрать весь юг Украины».

«Путин сказал: „Нет, я на это не могу согласиться“. И у него было много сторонников, чтобы не было этой эскалации. Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко. Я был этому свидетель», — добавил белорусский президент.

При этом он подчеркнул, что его «не покидает шальная мысль», что в скором времени, «если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша», РФ, Белоруссия и Украина объединятся и будут вместе воевать против Запада. Лукашенко пояснил, что Польша видит Западную Украину в составе своей страны, а сами украинцы противостоять «так называемым нынешним союзникам» не смогут. В этой связи белорусский президент не исключил, что «трем славянским народам» придется вместе защищать целостность Украины.

Ранее Лукашенко предостерег НАТО от прямого конфликта с Россией.