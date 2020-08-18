Лукашенко наградил силовиков за хорошую службу

По указу президента награды получили более 300 человек. Среди них заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков. Он получил медаль «За безупречную службу» I степени.

Лукашенко, по данным ЦИК, победил на президентских выборах в Белоруссии. Он получил 80,1% голосов, его главная соперница — Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция и поддерживающие ее граждане потребовали перевыборов. После окончания голосования 9 августа в стране начались акции протеста.

В какой-то момент они переросли в столкновения с сотрудниками правопорядка. Есть пострадавшие, два человека погибли. Несколько тысяч задержали. Многие оказались в изоляторе Минска на улице Окрестина. Теперь там стоят люди и требуют отпустить задержанных.

Александр Лукашенко 17 августа провел встречу с рабочими МЗКТ. Там он заявил, что новые выборы возможны. Однако для начала нужно провести референдум по изменению Конституции страны.