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    18 августа 2020, 10:48

    Лукашенко наградил силовиков за хорошую службу

    Наза Салех Захи

    Белорусский президент Александр Лукашенко наградил несколько сотен представителей силовых структур медалью «За безупречную службу» трех степеней. Указ главы государства опубликован на национальном правовом интернет-портале.
    Лукашенко наградил силовиков за хорошую службу

    По указу президента награды получили более 300 человек. Среди них заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков. Он получил медаль «За безупречную службу» I степени.

    Лукашенко, по данным ЦИК, победил на президентских выборах в Белоруссии. Он получил 80,1% голосов, его главная соперница — Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция и поддерживающие ее граждане потребовали перевыборов. После окончания голосования 9 августа в стране начались акции протеста.

    В какой-то момент они переросли в столкновения с сотрудниками правопорядка. Есть пострадавшие, два человека погибли. Несколько тысяч задержали. Многие оказались в изоляторе Минска на улице Окрестина. Теперь там стоят люди и требуют отпустить задержанных.

    Александр Лукашенко 17 августа провел встречу с рабочими МЗКТ. Там он заявил, что новые выборы возможны. Однако для начала нужно провести референдум по изменению Конституции страны.

    Новости SMI.FM