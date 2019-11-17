Лукашенко надумал вновь возглавить Белоруссию

С таким заявлением белорусский лидер выступил после голосования на выборах депутатов Палаты представителей.

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Лукашенко не держится за главный пост страны, признался он. Однако лидер считает нужным выдвинуть свою кандидатуру. А вот потом граждане сделают свой выбор.

Действующий президент пообещал не изменять конституцию страны к предстоящим выборам. В принципе такие нововведения возможны, но спешка в этом вопросе неприемлема.

Досрочные выборы в парламент Белоруссии начались 17 ноября. Они должны были пройти в 2020 году, но в апреле Лукашенко перенес голосование на осень. А вот в 2020-м граждане будут избирать президента.

Свою кандидатуру предложили 513 человек, однако депутатский мандат получат 110 из них. За политиков отдадут голоса более 6,8 миллиона граждан, 1,3 миллиона из которых живут в Минске. По всей республике организовано более 5,8 тысячи участков для голосования.

Мониторинг на выборах проведут более тысячи аккредитованных международных наблюдателей. А это рекорд для Белоруссии за последние 10 лет. Обстановка на избирательных участках спокойная, отметили представители ЦИК Белоруссии.

В предыдущий раз выборы президента Белоруссии прошли в октябре 2015 года. Лукашенко победил, набрав голосов в 20 раз больше, чем у своего ближайшего соперника.