Лукашенко может ввести карантин для приезжих с Запада из-за коронавируса
Об этом сообщил ТАСС.
Лукашенко отметил, что примет окончательное решение на следующей неделе. По его словам, такое решение может быть необходимо из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на территории западной Европы — в последнее время там фиксируют большое количество новых пациентов с COVID-19.
Во время пандемии весной 2020 года президент Белоруссии отказался вводить в республике ограничительные меры. Он также не стал закрывать границы и прекращать сообщение с другими странами. Он не раз заявлял, что мировая общественность преувеличивает масштабы и серьезность эпидемии. Еще одной причиной, по которой белорусский лидер не стал вводить в стране карантин, стало желание избежать экономического кризиса, который последовал бы за остановкой работы различных предприятий.