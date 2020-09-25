Лукашенко может ввести карантин для приезжих с Запада из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Он планирует посадить приезжих на двухнедельный карантин.

Об этом сообщил ТАСС.

Лукашенко отметил, что примет окончательное решение на следующей неделе. По его словам, такое решение может быть необходимо из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на территории западной Европы — в последнее время там фиксируют большое количество новых пациентов с COVID-19.

Во время пандемии весной 2020 года президент Белоруссии отказался вводить в республике ограничительные меры. Он также не стал закрывать границы и прекращать сообщение с другими странами. Он не раз заявлял, что мировая общественность преувеличивает масштабы и серьезность эпидемии. Еще одной причиной, по которой белорусский лидер не стал вводить в стране карантин, стало желание избежать экономического кризиса, который последовал бы за остановкой работы различных предприятий.