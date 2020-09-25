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    25 сентября 2020, 13:08

    Лукашенко может ввести карантин для приезжих с Запада из-за коронавируса

    Нина Петлинова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Он планирует посадить приезжих на двухнедельный карантин.
    Лукашенко может ввести карантин для приезжих с Запада из-за коронавируса

    Об этом сообщил ТАСС.

    Лукашенко отметил, что примет окончательное решение на следующей неделе. По его словам, такое решение может быть необходимо из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на территории западной Европы — в последнее время там фиксируют большое количество новых пациентов с COVID-19.

    Во время пандемии весной 2020 года президент Белоруссии отказался вводить в республике ограничительные меры. Он также не стал закрывать границы и прекращать сообщение с другими странами. Он не раз заявлял, что мировая общественность преувеличивает масштабы и серьезность эпидемии. Еще одной причиной, по которой белорусский лидер не стал вводить в стране карантин, стало желание избежать экономического кризиса, который последовал бы за остановкой работы различных предприятий.

    Новости SMI.FM