Лукашенко: любое нападение на нас Москва расценит как атаку на Россию

Любой акт агрессии по отношению к Белоруссии Москва будет рассматривать как нападение на Россию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер провел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства заверил его, что Россия будет расценивать нападение на Белоруссию как на Россию, написал ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что держит на особом контроле вопрос признания ЛНР и ДНР Белоруссией. Страна, по его словам, примет такое решение, которое «будет выгодно и ей, и России».

Сегодня утром ВС РФ приступили к специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР. При огневой поддержке российской армии, народные милиции ЛДНР перешли в наступление и прорвали передний край обороны ВСУ.

Кроме того, оборонное ведомство страны располагает информацией, согласно которой служба безопасности Украины (СБУ) намерена реализовать ряд провокаций на Украине. Украинские спецслужбы намерены сымитировать массовые жертвы среди гражданского населения.