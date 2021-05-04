Лукашенко лишил званий 80 силовиков

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о лишении специальных званий 80 военнослужащих и силовиков, которые нагнетали протесты и участвовали в незаконных акциях. Об этом сообщили на сайте главы республики.

Президент Белоруссии лишил званий силовиков, которые в период обострения политической обстановки нагнетали в обществе протестные настроения, организовывали незаконные митинги и участвовали в них, размещали в Сети экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям и сливали личные данные правоохранителей, госслужащих и журналистов.

«Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей», — указано в сообщении.

Вышеперечисленные действия несовместимы со статусом военнослужащего, отметили в администрации Лукашенко. Список имен тех, кого лишили званий, не приложили.

Лукашенко ранее пригрозил Евросоюзу «проблемами» из-за санкций против Минска.