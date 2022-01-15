Лукашенко: Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Казахстан атаковали террористические группы, которые имеют боевую подготовку. Об этом он заявил на встрече c белорусскими миротворцами ОДКБ.
По данным радиостанции «Sputnik Беларусь», целью организаторов беспорядков была дестабилизация ситуации на всей границе с Россией.
«Террористы прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных «горячих точках», — считает президент.
По его словам, то, что произошло в Казахстане, угрожает и другим постсоветским государствам. Также Лукашенко уверен, что Белорусские миротворцы помогли избежать в государстве самого негативного сценария развития событий.
«Успех миротворческой миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с „цветными революциями“», — уверен президент.