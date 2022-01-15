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    15 января 2022, 11:48

    Лукашенко: Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп

    Дарья Морозова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Казахстан атаковали террористические группы, которые имеют боевую подготовку. Об этом он заявил на встрече c белорусскими миротворцами ОДКБ.

    Лукашенко: Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп

    По данным радиостанции «Sputnik Беларусь», целью организаторов беспорядков была дестабилизация ситуации на всей границе с Россией.

    «Террористы прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных «горячих точках», — считает президент.

    По его словам, то, что произошло в Казахстане, угрожает и другим постсоветским государствам. Также Лукашенко уверен, что Белорусские миротворцы помогли избежать в государстве самого негативного сценария развития событий.

    «Успех миротворческой миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с „цветными революциями“», — уверен президент.