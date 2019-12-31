Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.

Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Медведев и Лукашенко обсудили эти вопросы во время телефонного разговора. В сообщении отмечается, что этот разговор стал продолжением переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, причиной стало отсутствие заключенных контрактов, которые регламентировали бы работу в нефтегазовой сфере по состоянию на 1 января.

Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию Пресс-служба президента Белоруссии.

На официальном сайте Лукашенко также сказано, что он обсудил те же вопросы в ходе телефонного разговора с министром энергетики России Александром Новаком. Они затронули конкретные графики и компании, которые будут поставлять нефть из России в Белоруссию.