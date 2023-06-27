Мир 27 июня 2023, 18:00 Лукашенко грозил Пригожину окончанием переговоров в случае смерти хотя бы одного мирного жителя Лукашенко назвал главное условие переговоров, которое поставил главе «Вагнера» Пригожину РИА «Новости»

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Проводя переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ему прекратить все контакты в случае гибели хотя бы одного мирного жителя. Об этом Лукашенко рассказал на церемонии вручения погон офицерам.

По его словам, переговоры продолжались в течение дня в шесть или семь раундов, и лишь в первый раз президент Белоруссии позвонил Пригожину сам — потом тот перезванивал и советовался по разным моментам, вносил свои предложения. Уже ко второму или третьему раунду было видно, что Пригожин готов отступиться, отметил Александр Лукашенко.

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«Я его предупредил <…>: „Евгений, никакого кровопролития. Как только ты нарочно, ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского, — все, никаких с тобой переговоров не будет, и я с тобой разговаривать не буду“», — вспомнил президент Белоруссии.

По его словам, Пригожин поклялся ему, что никто не погибнет, и заверил, что такой цели не было.

Лукашенко указал на то, что в СМИ, особенно украинские, просачивались фейки о мародерстве вагнеровцев и гибели гражданского населения в Ростове. Он прямо спросил главу «Вагнера», не убили ли он и его бойцы кого-то из местных жителей. Пригожин ответил что они «никого не тронули», только заняли штаб, и это оказалось правдой.