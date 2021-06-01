Лукашенко говорил с Путиным о запуске авиарейсов из Белоруссии в Крым

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос об открытии авиарейсов из республики в Крым. Об этом сообщило БелТА.

Лукашенко посетовал, что теперь, когда Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов, непонятно, как летать в Крым, где у белорусов есть свой санаторий. По его словам, раньше они приезжали на полуостров через украинскую территорию, чтобы не обострять отношения.

«Я Путину сказал: „Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают“», — сообщил Лукашенко.

Белоруссия и Россия уже занимаются проработкой вопроса об открытии авиарейсов в Крым. По мнению Лукашенко, в этом не должно возникнуть никаких проблем.

«Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства», — заявил он.

Лукашенко рассказал, что когда он спрашивал у Петра Порошенко, бывшего на тот момент президентом Украины, как ему летать в Крым, он предложил ему делать это через украинскую территорию.

«Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию», — объяснил он.

Ранее стало известно о подготовке авиакомпании «Белавиа» к началу полетов в российские города.

Лукашенко встретился с Путиным в Сочи 28 мая. Президент Белоруссии прибыл на переговоры с чемоданом — Лукашенко рассказал, что там было. Об этом написало Ura.ru.