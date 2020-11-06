Лукашенко гарантировал белорусам новые выборы. А Германию попросил разобраться с Польшей

Белорусский президент Александр Лукашенко пообещал народу новые выборы, но только тогда, когда они примут решение. Он также обратил внимание, что Германия в очередной раз лезет во внутренние дела страны.

Видео выступления президента на открытии третье линии минского метро опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Некоторые требуют от нас новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую! Немцы вчера озаботились, аж в парламенте приняли решение для нас — белорусов. Вы сначала у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе», — заявил глава государства.

Выступая, Лукашенко задался вопросом, потребуют ли немцы от американцев провести повторные выборы.

Также сегодня глава белорусского государства заявил, что народ увидел лицо майдана и просит власть восстановить порядок в стране.

В пятницу Евросоюз ввел против Александра Лукашенко санкции, а также расширил черный список по республике. По данным иностранных СМИ, в список добавили еще 14 имен. Санкции направлены на запрет на поездки, а также заморозку активов.