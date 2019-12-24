Лукашенко допустил закупку нефти реверсом из Польши

Лукашенко заявил, что Минск не раз предлагал Москве оплату газа русскими рублями, но российская сторона не соглашается.

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«Мы покупали и покупаем у вас [газ] за доллары. Вы же говорите о единой валюте <…> А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего валютного союза», — рассказал белорусский лидер.

Он напомнил, что газовые споры между Россией и Украиной привели к необходимости строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», траты на которое исчисляются десятками миллиардов долларов.

«Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю», — процитировала Лукашенко газета «Взгляд».

В качестве альтернативы президент Белоруссии назвал закупку нефти реверсом через Польшу, однако уточнил, что пока делать этого не хочет.