Лукашенко допустил закупку нефти реверсом из Польши
Лукашенко заявил, что Минск не раз предлагал Москве оплату газа русскими рублями, но российская сторона не соглашается.
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«Мы покупали и покупаем у вас [газ] за доллары. Вы же говорите о единой валюте <…> А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего валютного союза», — рассказал белорусский лидер.
Он напомнил, что газовые споры между Россией и Украиной привели к необходимости строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», траты на которое исчисляются десятками миллиардов долларов.
«Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю», — процитировала Лукашенко газета «Взгляд».
В качестве альтернативы президент Белоруссии назвал закупку нефти реверсом через Польшу, однако уточнил, что пока делать этого не хочет.